وزيرة التضامن: 2.4 مليون مستفيد من "العلاوات الخمس" بـ28 مليار جنيه

أكّدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنَّ القانون الجديد لأصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمس يستفيد منه نحو 2.4 مليون شخص، بما قيمته 28 مليار جنبه، وبما يعادل 7 مليارات جنيه سنويًا.

وأضافت وزيرة التضامن، في مؤتمر صحفي تعقده الآن، أنَّ أصحاب المعاملات يحصلون على زيادة 14٪؜ ثم يضاف إليها زيادة التدرج "5 علاوات سابقة"، وكذلك المجمد عن الفترة السالبة وكذلك الريادة الخاصة بالخمس العلاوات، موضحة أنَّها تعد مذكرة تمهيدًا لرفعها لرئيس الجمهورية لاعتماد قواعد وأحكام ومواعيد الصرف.

وأضافت "القباج"، أنَّ وزازة التضامن ممثلة في هيئة التأمينات منحت تسهيلات 10 قطاعات بسبب أزمة كورونا، مبينة أنَّه كذلك يوجد حماية اجتماعية للصيادين وعمال المقاولات والمخابز، مشيرة إلى أنَّ منهم من يدخل التأمين الصحي، ومنهم من يحصل على بطاقات تموين.

ولفتت إلى أنَّ عدد أصحاب المعاشات يقدر بـ10 ملايين شخص، فيما تبلغ قيمة المعاشات المنصرفة 240 مليار جنيه، ويصل الحد الأدنى للمعاشات حاليًا لـ900 بعدما كانت قيمته عام 2014 نحو 450 جنيهًا.

وبينت وزيرة التضامن، أنَّ المبالغ المنصرفة للمعاشات عام 2014 كانت 86.5 مليار، لكن التكلفة السنوية للمعاشات الآن بلغت 240 مليار جنيه، موضحة أنَّه يوجد زيادة معاشات جزئية لمن تعرض للإصابة.

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، للإعلان عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية للعام المالي 2020/2021 وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي.

جاء ذلك بحضور سامي عبدالهادي رئيس صندوق التامين الاجتماعي للعاملين العام والخاص ومحمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي.

وكانت "القباج" وجهت مسؤولي الهيئة القومية للتأمين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر حالات أصحاب المعاشات المستفيدة من أحكام القانون رقم 25 لسنة 2020 بشأن زيادة معاش الأجر المتغيرعن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 1 يوليو 2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، حتى يمكن صرف الزيادة المقررة على المعاش اعتباراً من 1 يوليو 2020 دون تأخير مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات.