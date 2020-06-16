مدى تعرض الحوائط للشمس.. كيف تحدد قدرة التكييف بالنسبة لمساحات الشقق؟

نشر جهاز حماية المستهلك عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، تفاصيل الجهد المطلوب للمساحات بالنسبة لأجهزة التكييف، ويحتسب كفاءة أداء التكييفات بالنسبة للمساحات المطلوب تكييفها عن طريق عدة عوامل مجتمعة، ويستطيع فنيو شركات توريد وتركيب التكييفات حسابها وتحديد القدرة المناسبة للمكان المراد تكييفه.

وتأتي هذه العوامل على النحو التالي:

- مساحة المكان المراد تكييفه وهو أقل الحسابات دقة في تحديد القدرة المفترضة للجهاز.

- درجة التبريد المراد من الجهاز (المكيف) الوصول إليها في المكان من 16 درجة إلى 26 درجة مئوية.

حساب الأحمال الحرارية وتتمثل تقريبًا في:

- مدى تعرض الحوائط للشمس.

- الطابق الذي فيه المكان المراد تكييفه.

- عدد الأفراد المفترض تواجدهم بالمكان المراد تكييفه.

- كم ونوعية الأثاث والأجهزة المتواجدة في المكان.

وغيرهم من العوامل المؤثرة في اختيار القدرة المناسبة للجهاز لتكييف مكان معين.

ومن الشائع الاحتساب التقريبي غير الدقيق للقدرة التبريدية للجهاز بالنسبة للمساحة هي كالآتي:

- تكييف 1,25 حصان 10 آلاف BTU وحدة تبريد بريطانية: 10 أمتار مربعة.

- تكييف 1,5 حصان 12 ألف BTU وحدة تبريد بريطانية: 12 مترا مربعا.

- تكييف 2 حصان 16 ألف BTU وحدة تبريد بريطانية: 16 مترا مربعا.

- تكييف 2,5 حصان 20 ألفBTU وحدة تبريد بريطانية: 20 مترا مربعا.

- تكييف 3 حصان 24 ألف BTU وحدة تبريد بريطانية: من 22 إلى 24 مترا مربعا.

- تكييف 4 حصان 32 ألف BTU وحدة تبريد بريطانية: من 30 إلى 32 مترا مربعا.

- تكييف 5 حصان 40 ألف BTU وحدة تبريد بريطانية: من 36 إلى 40 مترا مربعا.

- تكييف 6 حصان 48 ألف BTU وحدة تبريد بريطانية: من 45 إلى 48 مترا مربعا.