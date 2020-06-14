لتقليل الصيانة وتوفير الفاتورة.. نصائح يجب اتبعها عند استخدام التكييف

مع بدء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يلجأ الكثيرين إلى تشغيل التكييف للتلطيف من درجة حرارة الغرفة أو المكان الموجود به، ويؤدي كثرة استعماله في كثير من الأحيان إلى وجود عطل فني به وإجراء الصيانة، وتستعرض "الوطن" نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء للتقليل من إجراء الصيانة للتكيف وترشيد استهلاك الكهرباء، وفق الصفحة الرسمية على موقع "فيس بوك"، كالتالي:

- الحرص على تغيير الفلاتر وتنظيفها حتى لا تتراكم الأتربة في الفلتر، ويؤدي إلى التقليل من كفاءة التكييف.

- المداومة على معاينة الوحدة الخارجية وتنظيفها من الأتربة والحطام والعشب الصغير.

- ضرورة فحص مجاري الهواء باستمرار للتأكد من نقاءها، وحتى لا تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء لتلطيف درجة حرارة الغرفة.

- الحرص على معاينة خطوط التبريد باستمرار.

- ضرورة التأكد من سلامة الترموستات، لأنه المسؤول عن إيقاف الجهاز ذاتيا عندما تصل درجة حرارة هواء الحجرة إلى الدرجة التي ضبطت الترموستات عندها.

- أنسب درجة حرارة تلائم جسم الإنسان يتم ضبط الترموستات عندها هي من 24-26 درجة مئوية.

- التأكد من إغلاق جميع الأبواب والنوافذ والفتحات حتى يظل الهواء بداخلها محتفظ بدرجة حرارته لمدة أطول.

- منع دخول أشعة الشمس، والحرص على عدم تسللها عبر النوافذ، لأنه يؤدي إلى زيادة درجة الحجرة المراد تكييف الهواء بها ما يؤدي إلى زيادة فترات عمل المكيف، لذلك يفضل استخدام الستائر أو الشيش لمنع دخول الشمس.

- مراعاة عدم الإسراف في إضاءة المكان المراد تكييفه، نظرا لتحول الطاقة الكهربائية عند الإضاءة إلى طاقة حرارية.

- الحرص على استخدام اللمبات الفلورسنت أو اللمبات الموفرة للطاقة لانخفاض درجة الحرارة الناتجة عن استعمالها.

- تشغيل جهاز التكييف عند الضرورة فقط، وإغلاق الجهاز عند انتهاء الغرض منه.

- الاهتمام بإجراء الصيانة الدورية لجميع أجزاء المكيف لضمان الأداء الأمثل عند التشغيل.