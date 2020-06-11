الحرص على تغيير فلاتر التكييف وتنظيفها يجنبك ارتفاع فاتورة الكهرباء

أعلن مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك بعض الخطوات التي يتم اتباعها، لضمان الاستخدام الأمثل لمبرد الهواء "التكييف"، وتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء، مع بدء ارتفاع درجات الحرارة.

وفيما يلي، أهم الخطوات التي يجب اتباعها للتاكد من كفاءة التكييف قبل موسم الصيف:

-الحرص علي تغيير الفلاتر أو على الأقل تنظيفها، لأن تراكم الأتربة في الفلتر، سيقلل من كفاءة التكييف.

-معاينة الوحدة الخارجية وتنظيفها من الاتربة والحطام والعشب الصغير وما الي ذلك.

-من المفيد أيضا فحص مجاري الهواء.

-معاينة خطوط التبريد.