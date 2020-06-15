أسعار الدولار اليوم الاثنين.. تراجع طفيف بعد يومين من الاستقرار

أسعار الدولار شهدت تراجعًا، اليوم بقيمة قرشٍ واحد، في عددٍ كبير من البنوك، وذلك عقب 48 ساعة من الاستقرار، وفقًا لآخر تحديث للبنوك، اليوم.

تستعرض "الوطن" أسعار الدولار اليوم أمام الجنيه، وفق تعاملات اليوم الاثنين 15 يونيو الجاري، حيث استقر سعر صرف الورقة الخضراء في بنكي الأهلي ومصر نحو 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتًا في بنوك "القاهرة، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي، وقناة السويس، والتجاري الدولي" عند 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية عند 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفع الدولار بينما تراجعت العملات المرتبطة بتجارة السلع الأولية، مع وجود سيطرة للعزوف عن المخاطرة على الأسواق إثر مخاوف من موجة ثانية من الإصابات بمرض "كوفيد-19" بعد ظهور حالات جديدة في بكين وارتفاع حالات الإصابة في الولايات المتحدة، مطلع الأسبوع.

ففي مقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار الليلة الماضية، في التعاملات المبكرة في لندن، وكان مؤشر العملة مرتفعا 0.2%، وهبط الدولار الأسترالي 1% مقابل نظيره الأمريكي، بينما فقد الدولار النيوزيلندي 0.7%، وسجل الاثنان أضعف مستوياتهما في أكثر من أسبوعين.