وكالة الطاقة الدولية تتوقع تراجعا تاريخيا في الطلب على النفط

توقعت وكالة الطاقة الدولية، اليوم، أن يسجل الطلب العالمي على النفط تراجعا "تاريخيا" خلال العام الجاري بسبب انكماش النشاط الاقتصادي على خلفية التداعيات التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوكالة في تقرير شهري عن سوق النفط، أنه من المتوقع أن ينخفض الطلب العالمي على النفط بمقدار8.1 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري 2020، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأوضحت أنه من المتوقع أن يبلغ الطلب على النفط 91.7 مليون برميل يوميا هذا العام مقابل توقعات بان يسجل نحو 100 مليون برميل قبل الأزمة الصحية التي اجتاحت العالم.

لكن الوكالة أشارت إلى أن توقعاتها للطلب كانت أعلى بمقدار 500 ألف برميل يومياً من التوقعات السابقة بفضل الطلب من الصين في النصف الأول من العام.

وبشأن 2021 قالت الوكالة إنه يتوقع يرتفع الطلب بمقدار 5.7 مليون برميل يوميا مع استئناف النشاط الاقتصادي بعد الجائحة التي يبدو أنها تنحسر في بعض المناطق.

وفيما يتعلق بالمعروض قال التقرير ان الإنتاج العالمي انخفض بمقدار 11.8 مليون برميل في مايو الماضي في ضوء القيود التي فرضتها مجموعة المنتجين في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجين المتحالفين معها.

وأشار إلى أن الإغلاق الاقتصادي في الولايات المتحدة وكندا والدول المنتجة الأخرى ساهم أيضا في انخفاض المعروض المتاح من النفط.وتتوقع وكالة الطاقة الدولية الآن انخفاضا في المعروض بمقدار 7.2 مليون برميل يوميا هذا العام واستعادة 1.7 مليون برميل يوميا الى الإنتاج في عام 2021 في حالة رفع قيود الإنتاج من قبل منتجي مجموعة (أوبك +).

وأظهر تقرير الوكالة أن البيانات الجديدة تظهر أن تراجع الطلب في الجزء الأول من العام كان أقل بقليل من المتوقع على الرغم من أن معدله "لا يزال غير مسبوق".