لطيفة توجه رسالة إلى جمهورها: ربنا يزيح الغمة

دوما ما تتواصل المطربة التونسية لطيفة مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال حسابها الخاص على "تويتر" عبرت عن شوقها لعودة النشاط الموسيقي والحفلات مرة أخرى بعد توقفها عدة شهور بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكتب في تغريدتها: "واحشنى الغناء مع الجمهور ربنا يزيح الغمة، قولوا أمين".

كانت نشرت المطربة لطيفة عبر إنستجرام بالأمس، مقطع فيديو يجمعها هي ووالدتها، وهي تقوم بعمل باديكير لوالدتها، على أنغام أغنيتها الجديدة "للشمس".

وعلقت لطيفة: "قولوا لي بتعملوا إيه في الحظر.. أنا بستمتع بالحظر مع أمي، وبعملها باديكير ومانيكير، ومستمتعين بالشمس.. أكتبوا لي وأحكوا لي بتقضوا وقتكم في الحظر إزاي".