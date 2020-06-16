الأرصاد: ارتفاع كبير في درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة الكبرى 39

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، إذ تشهد القاهرة الكبرى طقس شديد الحرارة نهارا، لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما يشهد الوجه البحري أيضا طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية تشهد طقس معتدل نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة.

كما توقع الخبراء، أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وأن تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح نشطة، وشمال الصعيد يكون الطقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وكانت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكدت أنّه من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا وطفيفا في درجات الحرارة على أن تصل ذروة الارتفاع اليوم، ومتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى في القاهرة 39 درجة، لافته إلى أنّ البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي، ولا توجد أي ظواهر جوية تؤثر على البلاد سوى الشبورة الخفيفة فى الصباح الباكر.

وكانت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكدت خلال تصريحات صحفية، أنّه من المتوقع بداية من الخميس أن تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية وتسجل بين 33 و 34 درجة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء، فهمي كما يلي:

القاهرة الكبرى 39 21

الوجه البحري 38 21

السواحل الشمالية الغربية 27 20

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 37 22

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 27

شمال الصعيد 41 25

جنوب الصعيد 43 30