الأرصاد: استقرار حالة الطقس.. وارتفاع الرطوبة يشعرنا بالحرارة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه ومن المتوقع أن توجد حالة من الاستقرار الواضح بالأحوال الجوية خلال الـ48 ساعة الجارية، غير أنّ ارتفاع درجات الرطوبة قد يشعر البعض بحرارة الجو المرتفعه خاصة في ساعات الليل.

وأضاف "شاهين" خلال لقاء خاص له بفضائية "إكسترا نيوز"، أنّ درجات الحرارة بالقاهرة تشهد حاليا معدلاتها الطبيعية بدرجات حرارة متوقعة، ومن المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا بدءً من الغد، فيما سيصل درجات الحرارة الأربعاء المقبل إلى 39 درجة، موضحا أنّ ارتفاع درجات الحرارة الأربعاء سيكون مؤقتا، وسيعاود الانخفاض بدءًا من الخميس.

وأكد أنّ الطقس بالسواحل الشمالية يكون معتدل نهارا لطيف ليلا، ويصاحبه شبورة خفيفة صباحا برياح معتدلة تنشط بأقصى الغرب، بينما يظل الطقس حارا بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ما يصاحبه نشاط بالرياح التي ستؤدي لاضطراب الملاحة البحرية بخليج السويس، محذرا من وجود شبورة مائية عبر الطرق الساحلية القريبة من المسطحات الزراعية.