وزير النقل يعلن وصول أول قطار مترو أنفاق جديد للخط الثالث

أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير عن وصول السفينة (جلافز كاريدج) إلى ميناء الإسكندرية قادمة من ميناء ماسان في كوريا الجنوبية، وعلى متنها أول قطار مترو أنفاق جديد، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطار مكيف جديد وعقد صيانة القطارات لمدة ثماني سنوات، تم التعاقد عليها للعمل بالخط الثالث للمترو، وذلك بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية بإجمالي تكلفة بقيمة 317 مليــون يــورو + 640 مليون جنيه مصري (من الخزانة العامة للدولة)، وبما يعادل 6361 مليون جنيه وحيث يتم تمويل الشق الأجنبي من خلال قرض ميسر من الحكـــومة الكورية بامتيازات عديدة (فترة سماح 20 سنة وفترة سداد 33 سنة)، إضافة إلى تجميع 10 قطارات من إجمالي الـ32 قطارًا في مصر من خلال الدعم الفني لشركة هيونداي وتدعيمها للتصنيع المحلي في مصر.

وقال إنه تم إنزال القطار من السفينة القادمة من كوريا بعد تطبيق كافة الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا على طاقم السفينة التي تحمل القطار، إضافة إلى تعقيم السفينة والقطار والأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفينة، ثم وضع القطار على قضبان السكك الحديدية بالميناء تمهيدا لنقله إلى ورشة المترو بشبرا لعمل الاختبارات التجريبية تمهيداً لضمه لأسطول القطارات العاملة حالياً على الخط الثالث والبالغ عددهم 15 قطار.

وأشار وزير النقل إلى أن وصول هذا القطار يأتي بالتوازي مع وصول الدفعة الثالثة من صفقة تصنيع وتوريد 110 جرار سكة حديد جديد وقبل عدة أيام من وصول الدفعة الأولى من صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب لتمثل هذه التوريدات احد ثمار التعاقدات الضخمة التي تم التعاقد عليها وتوريدها خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، خاصة مع مرور ستة أعوام على توليه رئاسة الجمهورية.

وأضاف أن القطار الجديد له مواصفات عديدة مميزة حيث يتمتع بنظام تكييف هواء عالي السعة، وتم تزويده بممر آمن يسمح بإنتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية، كما تم تزويده بكاميرات تليفزيونية مثبته في مقدمته للمراقبة المركزية للسكة، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً في بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر ، ويوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار، كما تم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل لتثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل، كذلك تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع لافتا أن كل هذه المميزات ستمثل نقلة مميزة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، مشيرا إلى أنه من المخطط وصول القطار الثاني في يوليو 2020، على أن يتوالى وصول باقي القطارات وفقا للجدول الزمني المحدد لاستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد الركاب والتي ستصل إلى 450 ألف راكب/يوم بعد إفتتاح الجزء الثاني من المرحلة الرابعة، والذي ينتهى بمحطة عدلى منصور، والتي تعد نموذجا رائدا للنقل متعدد الوسائط.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ مجمع نقل متكامل الخدمات بها على مساحة 15 فدان، وسيتم ربطها بمطار القاهرة الدولي بخط أتوبيس BRT بطول 3كم ( 2كم نفقي – 500 متر نفق مفتوح – 500 متر سطحى) وبتكلفة إجمالية 280 مليون دولار.

وأضاف "الوزير" أنه سبق التعاون مع شركة هيونداي روتيم الكورية لتوريد عدد 20 قطار للخط الأول، دخلت كلها الخدمة، حيث تم تصنيعها بمشاركة مصنع الشركة العربية لمهمات السكك الحديدية (سيماف) تدعيما للصناعات الوطنية، كما تقوم أيضاً بتصنيع وتوريد عدد 6 قطارات بتكلفة حوالى 131 مليون دولار لصالح الخط الثاني للمترو ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها وزارة النقل لتطوير الخطين الأول والثاني، بتكلفة تتعدى 30 مليار جنيه مساهمة من الدولة في إحلال وتجديد الخطين الأول والثاني، للمحافظة على سلامتهم وصيانتهم لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصري.