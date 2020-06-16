مجلس جامعة بنها يستعرض خطة امتحانات نهاية العام في ظل كورونا

ناقش مجلس جامعة بنها في اجتماعه الطارئ برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019 -2020، في إطار انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستعرض الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، تقريرا حول استعداد الجامعة لموسم الامتحانات في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مبينا الآليات اللازمة لعقد الامتحانات فيما يخص جداول الامتحانات التحريرية ولجان الامتحانات والمراقبين والكنترول والإدارة الطبية وكذلك النظر في آليات التفاعل مع الحالات المرضية والمشتبه بها للطلاب خلال فترة الامتحانات.

كما قدمت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خطة قطاع خدمة المجتمع لتنظيم للامتحانات، والخاصة بأعمال تعقيم وتطهير المدرجات وقاعات الامتحانات بالكليات قبل وبعد دخول الطلاب فضلا عن توفير الكمامات والكواشف الحرارية وبوابات التعقيم والكلور والمطهرات اللازمة.

وقدم الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا، خطة قطاع لامتحانات الدراسات العليا والخطة الإعلامية لتوعية الطلاب بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال أداء الامتحانات.

ووجه السعيد الشكر للأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات الجامعية، على دورهم باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كورونا، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة حريصة على دعم المستشفيات الجامعية حتى تستطيع القيام بأداء واجبها الخدمي تجاه المجتمع.