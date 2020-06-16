بتمويل من البنك الدولي.. انطلاق توسعات محطة معالجة صرف صحي بالدقهلية

عقد المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ اليوم، اجتماع لإطلاق أعمال تنفيذ مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي كفر أبو ناصر، والتي ستعمل بنظام "MBBR"، بسعة 9000 متر مكعب/ يوم.

وحضر الاجتماع أعضاء إدارة التعاون الدولي، وممثل استشاري إدارة البرنامج، حيث يأتي المشروع ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج، والممول من البنك الدولي، والذي يستهدف 96 قرية بمحافظة الدقهلية.

وأكد "نصر"، في بيان صحفي، أن تكلفة المحطة أكثر من 157 مليون جنيه، ومن المقرر أن يخدم المشروع أكثر من 80 ألف نسمة في 10 قرى بتجمع قروي نجير، وهي (كفر أبو ناصر، ميت النحال، كفر الباز، ديمشلت، كفر الزهايرة، نجير، البشمور، كفر أبو علي، العزازنة، منشأة مبارك).