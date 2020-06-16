رئيس مدينة المحلة يتفقد الأعمال الجارية ويشدد على رفع إشغالات المحلات

أجري المحاسب محمد صلاح، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة اليوم، جولة ميدانية لتفقد أوضاع فعاليات سير التطوير والتجميل بنطاق عدد من الوحدات المحلية القروية بطريق "المحلة – طنطا"، تيسيرا لحركة النقل والمواصلات وحفاظا على أرواح وحياة المواطنين.

جاء ذلك فى إطار توجيهات محافظ الغربية، بشأن متابعة الأعمال التى تتم بنطاق ميادين المدينة العمالية وإنهاء خطط الرصف وصيانه اعمدة الإنارة ووضع جدول زمني لتنفيذ برنامج تطوير مناطق العشوائيات.

كما تفقد رئيس مجلس المدينة، الأعمال المقامة بنطاق الوحدات المحلية والطريق الدائري، وطريق المحلة طنطا، من حيث رفع تراكمات القمامة ورفع السفو والأتربة من على جانبي الطريق، كما تم متابعة أعمال دهان البلدورات.

وشدد رئيس المدينة، خلال الجولة، على التزام سائقي الميكروباصات والركاب بارتداء الكمامة، وذلك من أجل صحة المواطنين والوقاية من أخطار تفشي عدوى كورونا المستجد.

كما دشن حملة إشغالات للمحلات المخالفة على الطريق الدائري والتشديد على أصحاب المحلات والعاملين بها بضرورة ارتداء الكمامة، وذلك للحد من الإصابات بفيروس كوفيد 19، خلال المرحلة المقبلة.