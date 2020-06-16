الصحة الكويتية: 5 حالات وفاة و527 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، تسجيل 5 حالات وفاة، و527 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 303 حالات، وإجمالي عدد المصابين إلى 36 ألفا و958 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، في المؤتمر الصحفي الـ81، والذي عقد بديوان عام وزارة الصحة الكويتية، إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس كورونا جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالاضافة الى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأوضح أنه من بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 264 حالة لمواطنين كويتيين، و85 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و38 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و32 حالة لمقيمين من الجنسية البنجالية، فيما رصدت باقي الحالات من عدد من الجنسيات الأخرى.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 194 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 2755 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 340 ألفا و142 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الاثنين، تسجيل حالتي وفاة، و511 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الى 298 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 36 ألفا و431 حالة حتى يوم أمس.