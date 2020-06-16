انتهاك جديد.. قصف "إيراني تركي" مشترك شمال العراق

في انتهاك جديد للسيادة العراقية، شنت طائرات حربية تركية غارات، اليوم، على بلدة في قضاء العمادية في شمال العراق، وألحقت أضراراً مادية في مناطق زراعية.

في حين أفادت وسائل إعلام محلية أن المنطقة شهدت قصفاً تركياً وإيرانياً منذ الصباح، استهدف مقرات للعمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة إرهابياً، وللديمقراطي الكردستاني الإيراني الذي يثير حساسية طهران، وفقا لما نشره موقع "العربية".

إلى ذلك استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي في البلاد وسلمته مذكرة احتجاج، وفق وكالة الأنباء العراقية.

وقالت الخارجية العراقية على تويتر إن "الاستدعاء تم على خلفية القصف التركي الذي طال عدد من مناطق الشمال العراقي".

كما جددت دعوتها إلى تركيا لوقف العمليات العسكرية الأحادية، معربة عن استعداد الحكومة العراقية للتعاون المشترك في ضبط الأمن على الحدود، ونقلت مذكرة للجهات التركية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد لهذه الانتهاكات.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، فجر أمس الاثنين، عن عملية جوية سمتها "مخلب النسر"، استهدفت مواقع حزب العمال الكردستاني داخل إقليم كردستان العراق.