الخارجية العراقية تستدعي السفير التركي في بغداد على خلفية القصف التركي

استدعت وزارة الخارجية العراقية، السفير التركي في بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج على خلفية القصف التركي على مناطق شمالي العراق، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وقد أعلنت وزارة الدفاع التركية، صباح، أن سلاح الجو دمر 81 هدفا لحزب العمال الكردستاني، وذلك في إطار عملية "مخلب النسر"، التي أطلقها الجيش التركي، مساء الأحد.

وقالت قيادة العمليات المشتركة العربية، في بيان صحفي: "نستنكر اختراق الأجواء العراقية من قبل الطائرات التركية، الذي حصل مساء الأحد من خلال 18 طائرة تركية متجهة من الحدود التركية باتجاه سنجار - مخمور - الكوير- أربيل، وصولا إلى قضاء الشرقاط بعمق 193 كم داخل الأجواء العراقية، كما أستهدفت هذه الطائرت مخيماً للاجئين قرب مخمور وسنجار".