"قفز من الشباك".. انتحار مريض بكورونا في "حميات قنا"

أقدم عامل مصاب بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، على الانتحار قفزًا من غرفة العزل الصحي في مستشفى الحميات بمحافظة قنا.

وقال مصدر أمني، إن "مبارك.م.ح"، عامل، 55 عامًا، مقيم بالسمطا قبلي، مركز دشنا، انتحر قفزًا من أحد نوافذ غرف العزل لمروره بحالة نفسية سيئة عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف المصدر أن المنتحر جرى حجزه في مستشفى حميات قنا ظهر الأمس، بعد ظهور أعراض كورونا عليه، وأثناء تلقيه العلاج اليوم تفاجأ الجميع بقفزه من نافذة غرفة العزل في مستشفى الحميات.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.