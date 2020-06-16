كورونا في آسيا.. ارتفاع إجمالي الوفيات في إيران إلى نحو 9 آلاف

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 8.049.678، فيما وصل إجمالي الوفيات 436.682، بينما بلغت حالات الشفاء منه 4.154.981 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها قارة آسي

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سيما سادات لاري، أن عدد الإصابات بكورونا المستجد، بلغ حتى ظهر أمس الاثنين، 189 ألفا و876 شخصا ووفاة 113 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ بذلك عدد المتوفين في إيران إلى 8 آلاف و950 شخصا.

وقالت لاري، في تصريح صحفي، إنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2449 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 189 ألفا و 876 حالة حتى الآن بينهم 2765 في وضع حرج، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضافت المتحدثة الإيرانية، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 150 ألفا و590 شخصا حتى الآن، بينما توفي 113 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 8950 شخصا.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، أن مليونا و269 ألفا و194 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في أنحاء البلاد حتى الآن.

طوكيو تسجل 48 إصابة جديدة بكورونا

وفي اليابان، أكدت حكومة مدينة طوكيو، أمس الاثنين، إصابة 48 حالة جديدة بكورونا المستجد، وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، أن اليوم يعد الثاني تواليا الذي تقترب فيه حصيلة الإصابات في العاصمة طوكيو من 50؛ ما يثير مخاوف من حدوث قفزة في حالات الإصابة.

وأعلنت الحكومة اليابانية، أمس الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بكورونا المستجد إلى 17 ألفا و502 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 925 حالة، وعدد المتعافين من الجائحة بلغ 15 ألفا و686 حالة.

وفي الصين، أعلنت السلطات، أمس الاثنين، عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بكورونا المستجد، فيما تأكدت إصابة 49 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وقالت اللجنة الوطنية للصحة، إنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي إلى 83181 حالة، فيما يستقر إجمالي عدد الوفيات عند 4634 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وأوضحت اللجنة الصينية، أن الإصابات بينها 39 حالة عدوى محلية منها 36 حالة في العاصمة بكين و3 حالات إصابة في مقاطعة خبي بشمال البلاد في حين لم تسجل أي إصابة في مقاطعة هوبي وعاصمتها مدينة ووهان بؤرة تفشي الفيروس.

وذكرت اللجنة الصينية، أنها سجلت أيضا 10 حالات وافدة من الخارج لمسافرين قادمين إلى الصين، منها 4 حالات في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب البلاد وحالتان في مقاطعة شنشي ومثلهما في مدينة تشونجتشينج وحالة واحدة في كل من شنجهاي ومقاطعة فوجيان ليرتفع إجمالي حالات الإصابة الوافدة من الخارج إلى 1837 حالة.

وأشارت اللجنة الوطنية للصحة، إلى أن شخصا واحدا غادر المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تماثله للشفاء ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 78370 شخصا.

وأوضحت اللجنة الصينية، أن 177 شخصا ما زالوا يتلقون العلاج و3852 شخصا تحت المراقبة الطبية أثر مخالطتهم لمرضى مصابين من بينهم 392 شخصا خرجوا من المراقبة الطبية.

وأجرت السلطات المحلية في بكين عملية بحث عن مصادر العدوى الفيروسية بعد تسجيلها عددا من الإصابات حيث وجدت 40 عينة بيئية نتيجتها إيجابية في سوق شينفادي للبيع بالجملة بما فيها اكتشاف كورونا المستجد في لوح لتقطيع سمك السلمون

وأقالت سلطات العاصمة الصينية "بكين" عدة مسؤولين حكوميين بعد تسجيل حالات إصابة جديدة بكورونا المستجد مرتبطة بأكبر سوق للبيع بالجملة في العاصمة، وذلك عقب مرور 56 يوما دون الإبلاغ عن إصابات.

انطلاق معرض الصين للاستيراد والتصدير عبر الإنترنت بمشاركة 25 ألف شركة

وانطلق معرض الصين للاستيراد والتصدير "معرض كانتون"، أمس الاثنين، في دورته الـ127، عبر الإنترنت، لتكون هذه المرة الأولى التي يعقد فيها المعرض التجاري المستمر منذ عقود على الإنترنت.

وقال مدير عام المركز الصيني للتجارة الخارجية "لي جين تشي"، في تصريح، إن معرض هذا العام يستمر لمدة عشرة أيام، وجذب حوالي 25 ألف شركة في 16 فئة، مع عرض 1.8 مليون منتج.

وأضاف تشي، أن المعرض، الذي انطلق عام 1957 ويعد مؤشرا مهما لتجارة الصين الخارجية، سيقدم خدمات على مدار الساعة، من بينها: معارض إلكترونية وعمليات ترويج وصفقات ومفاوضات تجارية.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات، اليوم، تسجيل 37 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات إلى 12121 حالة.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قولها في بيان، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة لتستقر حصيلة الوفيات عند 277 حالة.

وفي الهند، ارتفع عدد الوفيات جراء تفشي الوباء في البلاد إلى 9520 والإصابات 332424، وقالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان، اليوم، إن ذلك جاء بعد تسجيل 325 حالة وفاة و11502 حالة إصابة جديدة في الـ24 ساعة الماضية.

وفي الهند، أعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم، ارتفاع عدد الوفيات جراء تفشي كورونا المستجد، إلى 9520 والإصابات 332424.

وذكرت وزارة الصحة الهندية في بيان، أن ذلك جاء بعد تسجيل 325 حالة وفاة و11502 حالة إصابة جديدة في الـ24 ساعة الماضية.

باكستان تسجل 6825 حالة إصابة جديدة بالوباء

وفي باكستان، أشار مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة كورونا، إلى أن عدد المصابين ارتفع إلى 144 ألفا و478 حالة بعدما تم تسجيل 6825 حالة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية على موقعها الإلكتروني أنه تم تسجيل 81 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع اجمالي الوفيات إلى 2729 حالة وفاة بسبب الوباء في البلاد.

وأوضح مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة كورونا، أن نحو 53 الفا و 721 مريضا تعافوا منذ تفشي الوباء في باكستان.

تايلاند ترفع حظر التجول الليلي..وتبقي حال الطوارئ

وفي تايلاند، أعلنت السلطات، أمس الإثنين رفع حظر التجول الليلي على البلاد لكنها أبقت على حالة الطوارئ، وقال المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة حالات كورونا، تاويسين ويسانيوتين في مؤتمر صحفي عبر "الإنترنت"، أن هذا القرار يأتي بسبب تراجع عدد حالات الإصابة، إذ لم تسجل البلاد في 21 يوما أي عدوى محلية بالفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأضاف ويسانيوتين، أن حال الطوارئ لا تزال سارية، موضحا أن الحكومة ستبقي على نظام تقييد الحركة لمراقبة معابر الدخول البرية والبحرية والجوية لأن معظم حالات الإصابة الجديدة تأتي من الخارج.