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محمود مسلم

"عبدالعال" يطالب النواب بالابتعاد عن مقاعد الوزراء: أنا خايف عليكم

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ولاء نعمه الله
01:46 م | الثلاثاء 16 يونيو 2020
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب

الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب

بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2020_2021، وشملت التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019/2021-2022) وخطة العام الثالث منها (2020/2021)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021.

وطالب الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، النواب، بالابتعاد عن مقاعد الوزراء، قائلا: "كده خطر على الجميع، أرجو من النواب الابتعاد، أنا خايف على الاتنين، وبالتأكيد الأساس عن النواب".