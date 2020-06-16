"عبدالعال" يطالب النواب بالابتعاد عن مقاعد الوزراء: أنا خايف عليكم

بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2020_2021، وشملت التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019/2021-2022) وخطة العام الثالث منها (2020/2021)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021.

وطالب الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، النواب، بالابتعاد عن مقاعد الوزراء، قائلا: "كده خطر على الجميع، أرجو من النواب الابتعاد، أنا خايف على الاتنين، وبالتأكيد الأساس عن النواب".