أبو بكر: البرلمان كان جريئا في شروط الترشح.. وجلساته "ستكتب بكل فخر"

أشاد خالد أبو بكر، بجلسات البرلمان، حول مناقشة قانون مجلس النواب، مؤكدًا أنها امتازت برقي شديد في النقاش والحوار، وبمثابة تاريخ برلمانى، لا بد أن يكتب بكل فخر، وخاصة فيما يتعلق بشروط الترشح للمجلس، التي شهدت جرأة شديدة من الأعضاء.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON"، "لو أنت لواء أو في الرقابة الإدارية، لا بد أن تستقيل للتقدم بأوراق الترشح، وهذه المادة التي أقرها المجلس عظيمة.. يعني لو نجحت لا تعود للخدمة مرة أخرى".

وأضاف أبو بكر: "مجلس النواب كان جريء حقًا في هذه المادة، وهذا الأمر ينطبق على القضاة.. يعني القاضي اللى يروح مجلس النواب وينجح، ميرجعش تانى قاضى".

وتابع: "أرى أن المحافظ اللى هو قاضى، يجب أن لا يعود لعمله قاضيا تاني، دا باع بصفته، واشتري بصفته وقاضى وتقاضى، وحدث ذلك ولكن هذه الأمر مستحيل، فالقاضي أصبح له أراء وخطاب سياسي، لا يمكن أن يعود لمنصة القضاء.. وهذا الأمر حدث مع اثنين أصدقائي، ولا بد من نص صريح فيما بعد، فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، لكن البرلمان كان جريء جدًا في هذا الصدد".