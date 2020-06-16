تعزيز خدمات الرعاية الحرجة بشمال سيناء لمواجهة فيروس كورونا

كشف الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، عن اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، لمكافحة جائحة كورونا في المحافظة.

وقال الدكتور أحمد عبد الفتاح مدير إدارة المستشفيات في المحافظة، إنه تم حصر أجهزة وأسرة العنايات المركزة في المستشفيات داخل المحافظة للاستفادة منها في التصدي لجائحة كورونا.

وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من استكمال جاهزية مستشفى العريش العام بتوفير 19 سرير عناية مركزة، موضحا أن قسم العناية المركزة يضم نخبة من الأطباء المتخصصين في العديد من المجالات الطبية.

وأكد الدكتور أحمد عبد الفتاح، زيادة عدد أسرة قسم العزل من ١٢ إلى ٣٦ سريرا، مشيرًا إلى أن كل العاملين في القطاع الصحي بالمحافظة يعملون على مدار الساعة لعلاج المرضى، لذلك فإن افضل طريق للعلاج هي الوقاية.