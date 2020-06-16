السلطات التركية تأمر باعتقال 318 شخصا بشبهة دعم جولن

أصدرت السلطات التركية، اليوم، أوامر توقيف بحق 318 شخصا، بشبهة دعم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن الذي تتهمه السلطات بالتخطيط للمحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016.

ووفقاً لوكالة أنباء "الأناضول" التركية، يواجه المشتبهون، ومعظمهم من قوات الجيش، اتهامات بوجود صلات بينهم وبين جولن.

وشنت السلطات مداهمات في العديد من الولايات، من بينها إسطنبول والعاصمة أنقرة.

وذكرت الوكالة، أن الادعاء العام أمر بتوقيف 167 عسكريا حاليا وسابقا في مدينة إزمير على بحر إيجة، وتوقيف 84 مشتبها في إسطنبول.وقد تم بالفعل توقيف نحو مائتي شخص، وتواصل الشرطة البحث عن بقية المطلوبين.

وتتهم الحكومة التركية جولن بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 2016، كما تقول أنقرة إن جولن يقود حركة للتغلغل في أجهزة الدولة والجيش، وتصنف أنقرة حركة جولن على أنها منظمة إرهابية.

وينفي جولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب إردوغان، هذه الاتهامات، ومنذ المحاولة الانقلابية جرى فصل آلاف العسكريين وموظفي الخدمة العامة من أعمالهم.