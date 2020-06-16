الطيران: أعدنا 57 ألف مصري من العالقين في الخارج منذ بداية أزمة كورونا

أعلن الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران، أنّ الوزارة سيّرت على متن طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران، 315 رحلة جوية استثنائية إلى دول العالم، لإعادة 57 ألف مصري من العالقين في الخارج، منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف عنبة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر وزارة الطيران، أنّ المطارات المصرية على أتم استعداد لتشغيل الرحلات الجوية مطلع يوليو المقبل، من التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالتباعد الاجتماعي وغيرها.

وكان وزير الطيران أعلن فتح حجوزات السفر على متن الرحلات الجوية، بجميع مكاتب شركات الطيران، استعدادا للسفر مطلع يوليو المقبل.