اليمن: وصول أولى رحلات العالقين في مصر لمطار سيئون الدولي

وصلت إلى مطار سيئون الدولي عصر اليوم، أول رحلة لطيران اليمنية قادمة من مطار القاهرة وعلى متنها 170 راكباً من العالقين اليمنيين في مصر.

وأوضح مدير عام مطار سيئون الدولي، علي باكثير، لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن جميع الركاب تم إخضاعهم لفحص الـ"بي سي آر" وتم التأكد من خلوهم من مرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ويحملون شهادات طبية معتمده بذلك، فضلا عن إخضاعهم للفحص بالكاميرا الحرارية في المطار والفحص الروتيني من قبل الفريق الطبي التابع لمكتب وزارة الصحة، وأخذ البيانات اللازمة عن كل منهم.

وأشار باكثير، إلى أن فرق الطوارئ ستنفذ عملية تعقيم كاملة للمسافرين وحقائبهم ومسار تحركهم داخل صالات المطار واتباع الإرشادات الاحترازية اللازمة.