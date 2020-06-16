"عبدالعال" يكلف وزير شؤون النواب بحل أزمة نقص أدوية أسوان

طلب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، المستشار علاء فؤاد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، بمتابعة شكاوى نواب محافظة أسوان، فيما يخص نقص الأدوية في المحافظة.

وقال عبدالعال، للوزير: "هناك شكاوى من النائب شرعي صالح وآخرين، بسبب نقص الأدوية"، وعقّب الوزير، قائلا: "سيتم التواصل مع وزارة الصحة لحل المشكلة".

كانت جلسة الأحد الماضي شهدت استغاثة من النائب شرعي صالح عن محافظة أسوان، بسبب نقص الأدوية الخاصة بمرضى فيروس كورونا داخل المحافظة، وطالب بتدخل الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس لحل الأزمة التي يواجهها المرضى.