بإجمالي 2.2 تريليون جنيه.. "النواب" يبدأ مناقشة الموازنة الجديدة

بدأ مجلس النواب مناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2020 /2021 بالجلسة العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال.

وألقى الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير الموازنة العامة للدولة وموازنات 53 هيئة اقتصادية وهيئة الإنتاج الحربي

وبلغ إجمالي استخدامات الموازنة العامة الجديدة للدولة تريليون و297 مليار جنيه و497 مليون جنيه، مقابل تريليون 978 مليار و937 مليون جنيه للسنة المالية 2019 /2020 بزيادة بلغت نحو 318560 مليون جنيه بنسبة زيادة نحو 16%.

أما حصيلة الضرائب المتوقعة بمشروع الموازنة، فتبلغ 964.7 مليار جنيه وقيمة المنح 2.2 مليار جنيه، والإيرادات الأخرى 321.7 مليار جنيه.

ويبلغ إجمالي الأجور بالموازنة 335 مليار جنيه، مقابل 301 مليار العام المالي الماضي، ويصل إجمالي شراء السلع والخدمات 100.2 مليار جنيه.

كما بلغ إجمالي قيمة سداد الفوائد 566 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي قيمة الدعم والمنح 326.2 مليار جنيه، وحجم المصروفات الأخرى 105مليار جنيه، أما حجم الاستثمارات بمشروع الموازنة فبلغ 280 مليار جنيه، وبلغت موازنة وزارة الصحة 95.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت 23 مليار جنيه عن العام السابق.

ومن أبرز المخصصات بالموازنة الجديدة تخصيص 170 مليار جنيه لصناديق المعاشات في الموازنة الجديدة، دعم الخبز والسلع التموينية بـ85 مليار جنيه، تخصيص 19 مليار جنيه جنيه للصرف على برنامج تكافل وكرامة، تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم الإعفاءات الضريبية.

كما جرى تخفيض شرائح ضريبة كسب العمل لكل فئات الدخل المنخفض والمتوسط، وتخصيص 1.5 مليار جنيه لمستحقي الترقيات.

وتشهد ميزانية القطاع الصحي أكبر زيادة في تاريخها، إذ وصلت إلى 95.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 23.4 مليار جنيه ، اضافة الى زيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي إلى 5.7 مليار جنيه بنسبة نمو 70%؛ لتوسيع قاعدة المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي، وزيادة مخصصات التعليم بـ46.7 مليار جنيه، والبحث العلمي بـ7.8 مليار جنيه.