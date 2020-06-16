الأربعاء.. مشروع "سيل" يوزع أبقار وأغنام علي المرأة المعيلة في الصعيد

قال الدكتور مجدي علام منسق عام برنامج تغير المناخ GEF انه سيتم الاربعاء المقبل توزيع 19 بقرة لعدد 19 سيدة و 48 رأس أغنام لعدد 12 سيدة بمعدل 4 أغنام لكل سيدة بإجمالي 67 رأس من الأبقار والأغنام، و توزيع 11 ماكينة خياطة و3 مجرشة ذرة وعدد 2 رياشة لتنظيف الدواجن وثلاجة تجميد لرفع كفاءة تسويق الدواجن في المناطق الريفية من خلال تطبيق قواعد الصحة العامة والأمان الحيوي لتداول الطيور الحية، وذلك للمستفيدين من المشروع من أهالي محافظتي بني سويف والمنيا.

وأضاف«علام» في تصريحات صحفية الثلاثاء، ان ذلك يتم بهدف توزيع منح صغيرة صديقة للمناخ تكون الاولوية في التوزيع للمرأة والفقراء والمهمشين، وذلك برعاية السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي وإشراف المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة، مشيرا إلي إنه من المقرر البدء في توزيع باقى المرحلة الأولى من المنح الخاصة بعمل مشروعات صغيرة مدرة للدخل للسيدات الريفية بقرى منطقة غرب الفشن بمنطقة مصر الوسطى والمقدمة من مشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL) والممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية IFAD.

وأوضح المنسق العام لبرنامج التكيف مع المناخ في مشروع «سيل»، أن هذه المنح من الأبقار والماكينات المنزلية والمعدات الصغيرة لمساعدة الأسر الريفية لمواجهة أزمة كورونا وتوفير الأمن الغذائي وفرص العمل ودعم السيدات المعيلات وتشغيل شباب المزارعين في مشروعات صغيرة تدر الدخل بوحدات هيدروبونيك لإنتاج الخضراوات وذلك فى إطار سياسة وجهود إحتفالية الصندوق الدولى للتنمية الزراعية IFAD لتنمية الريف ورفع مستوى المعيشة للأسر الريفية وخاصة المرأة الريفية المعيلة , موضحا ان مشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة قام من خلال تمويل برنامج تغير المناخ GEF بالعمل على تقديم منح للسيدات الأكثر إحتياجًا بمناطق عمل المشروع لتوفير مشاريع مدرة للدخل لتحسين مستوى المعيشة لهذه الأسر.

وشدد "علام"، أن المشروع يقوم بتطبيق الضوابط التي أقرها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية حول شروط تقديم هذه المنح بمناطق عمل المشروع طبقًا للمعايير التي تم تحديدها لإختيار السيدات الأكثر احتياجًا، وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم التدريب اللازم للسيدات على كيفية إدارة ووضع خطة عمل لهذه المشاريع لتحقيق أقصى استفادة وضمان استمرارية هذه المشاريع.ومن جانبه قال الدكتور هاني درويش المدير التنفيذي لمشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة «سيل» التابع لوزارة الزراعة أن أنه من المقرر أن يتم استكمال باقي المرحلة الأولى بمنطقة مصر الوسطى لعدد 48 سيدة بعدد 196 رأس من الأغنام و19 بقرة بواقع بقرة واحدة لكل سيدة و22 ماكينة خياطة ومجرشة ذرة لعدد 22 سيدة وومجرشة ذرة وميزان لعدد 3 سيدات ورياشة لتنظيف الدواجن وثلاجة تجميد «ديب فريزر» لعدد سيدتين وذلك في مناطق عرب الفشن وغرب سمالوط.

وأضاف "درويش"، في تصريحات صحفية الثلاثاء ان المشروع إستعان بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم التدريب اللازم للسيدات على كيفية إدارة ووضع خطة عمل لهذه المشاريع لتحقيق أقصى إستفادة وضمان إستمرارية هذه المشاريع، مشيرا إلي أن ذلك يأتى هذا فى اطار جهود وزارة الزراعه لرفع مستوى معيشه الاسر المعيله وتوفير مصدر للدخل وتنويع سبل المعيشه لسيدات الريف بالمناطق المستصلحه حديثا.