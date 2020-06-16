طلب إحاطة بشأن تأخر الرد على الخط الساخن لكورونا

تقدم إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حول العجز الواضح في فريق عمل خط 105 لاستقبال اتصالات المواطنين بخصوص فيروس كورونا.

وأوضح منصور أنّ الخط الساخن يتأخر في الرد على المواطنين وأحيانا لا يرد عليهم، مشيرا إلى تأخر صدور نتائج المسحات ما يعني ضرورة دعم فريق عمل المسحات بأعداد إضافية.

وأكد أنّ آليات استدعاء سيارات الإسعاف لم يتم تفعيلها حتى الآن، موضحا أنّ تطبيق هذه الآليات سيوفر الجهد والوقت للمواطنين.

وطالب منصور بتوفير أماكن عزل إضافية، إذ إنّ أساسيات العزل المنزلي ما زالت مبهمة لكثير من المواطنين، وستؤدي إلى انتقال العدوى لباقي أفراد الأسرة.