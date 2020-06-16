غدا.. إعادة محاكمة محسن السكري في قضية غسل الأموال

تعقد المحكمة الاقتصادية، غدًا الأربعاء، أولى جلسات إعادة محاكمة الضابط السابق محسن السكري، بتهمة غسل الأموال، حيث تنظر المحكمة الاقتصادية، القضية، بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة، إحالتها لها، للاختصاص.

ويواجه محسن السكري، بحسب أوراق القضية، اتهامات تتعلق بغسل أموال تحصل عليها بطريق غير مشروع.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكما، في يونيو 2013، بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين دولار، إلا أنه تقدم بطعن على الحكم، قبلته محكمة النقض، وأمرت بإعادة محاكمته، بعد 7 سنوات من الحكم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت السكري بالسجن المؤبد، لإدانته بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، في دبي، عام 2008، وحصل على عفو الشهر الماضي، بعد قضاء 12 سنة ميلادية داخل السجن، إلا أن اتهامه في قضية غسل الأموال، عطّل إجراءات الإفراج عنه.