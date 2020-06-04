عاجل.. إحالة محسن السكري في قضية "غسل الأموال" للمحكمة الاقتصادية

قررت محكمة جنايات القاهرة، إحالة قضية غسل الأموال المتهم فيها الضابط السابق محسن السكري، للمحكمة الإقتصادية "بحالتها".

وجاء القرار بعدما عقدت محكمة جنايات القاهرة جلستها برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر معتز مدحت، واستمعت للدفاع الذي طلب إخلاء سبيل موكله.

وقال مصدر قضائي، إنَّ المحكمة لم تبت في إخلاء السبيل، وأحالت القضية للمحكمة الإقتصادية "بحالتها".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في يونيو 2012، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 3 ملايين دولار أمريكي في القضية، وتقدم بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والتي قبلت الطعن المقدم منه، وأمرت بإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى، والتي عقدت اليوم أولى جلسات المحاكمة.