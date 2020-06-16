خطة النواب توصي بصرف 500 جنيه شهريا حتى سبتمبر للعمالة غير المنتظمة

بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2020/2021، وشملت التقرير العام للجنة الخطة والموازنة مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019/2021-2022)، وخطة العام الثالث منها (2020/2021)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة، خلال تقريرها الذي ألقاه الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، بمنح العمالة غير المنتظمة منحة قدرها 500 جنيه لمدة 3 أشهر، تغطي الفترة بين بداية شهر يوليو حتى نهاية شهر سبتمبر 2020.

كما أوصت اللجنة بمضاعفة المقررات التموينية للفرد من 50 جنيها إلى 100 جنيه لمدة 3 أشهر تغطي الفترة بين بداية شهر يوليو حتى نهاية شهر سبتمبر 2020، بالنسبة للعمالة غیر المنتظمة.

ووجّه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الشكر للجنة الخطة والموازنة، بسبب تقريرها الخاصة بمشروع موازنة العام المالي الجديد 2020/2021، قائلا إنّ اللجنة بذلت مجهودا كبيرا وملحوظا في هذا التقرير.