محسن جابر لـ"الوطن": شركة ستارز تملك أغنيات أم كلثوم وليس صوت القاهرة

ردّ المنتج الكبير محسن جابر صاحب شركة "مزيكا"، على الدكتور حسام لطفي أستاذ القانون بشأن إعلانه الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة استئنافية بتأكّيد حكم أول درجة القاضي في الدعوة رقم 1957 لسنة 2017؛ بأن المالك الوحيد للتسجيلات الصوتية للمطربة أم كلثوم هي شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات وليس المنتج محسن جابر.

وقال "جابر"، لـ"الوطن": "ليس صحيحًا ما ذكره الدكتور حسام لطفي بأن حكم المحكمة الصادر بجلسة 15 يونيو 2020 في القضية المرفوعة من شركة ستارز ضد شركة صوت القاهرة، بخصوص تجاوز شركة صوت القاهرة في استغلال الحقوق الممنوحة لها من شركة ستارز لأغاني أم كلثوم واستغلالها بطريقة الديجيتال، أنها ذكرت أن أغاني أم كلثوم مملوكة لشركة صوت القاهرة بل على العكس".

وأضاف "جابر": "أكّدت المحكمة ملكية شركة ستارز لحقوق أغاني السيدة أم كلثوم وكان الحكم المستانف قد رفض دعوى ستارز تأسيسا على أن شركة ستارز منحت شركة صوت القاهرة الحق في هذا الاستغلال بموجب العقد المحرر بينهما بتاريخ 17 أكتوبر 2010، ولذلك فإن أغنيات أم كلثوم مازالت ملكا كاملا لشركة ستارز التي أعطت بدورها حق استغلال لشركة صوت القاهرة بموجب العقد المؤرخ 17 أكتوبر 2010 أخذا في الاعتبار أن شركة ستارز رفعت منذ عامين قضية فسخ برقم 409 لسنة 9 ق جدد برقم 624 لسنة 2020 لفسخ هذا العقد، لمخالفة شركة صوت القاهرة لبنوده وتحقق الشرط الصريح الفاسخ وهذه الدعوى مؤجلة لجلسة 23 من الشهر الحالي".

اختتم "جابر" حديثه قائلًا: "كما ليس صحيحًا ما ذكره حسام لطفي، أنَّه ورد بحكم المحكمة أي دور لجمعية المؤلفين والملحنين بهذا الشأن، فلم يرد ذكرها نهائيًا في منطوق الحكم ولا في أسبابه، ولهذا فأنا استغرب أن أستاذ في القانون يصرح للإعلام بعبارات لم يتناولها الحكم في منطوقه أو في أسبابه وتسبب في تضليل الإعلام، وعمومًا فإن الحكم الصادر بالأمس لا ينال من حقوق شركة ستارز في ملكية مصنفات أم كلثوم الغنائية من قريب أو بعيد".