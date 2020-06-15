حسام لطفي: الحكم في قضية تسجيلات أم كلثوم واجب النفاذ ولا يطعن عليه

كشف الدكتور حسام لطفي أستاذ القانون المدني، تفاصيل قرار محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة استئنافية، بتأكيد حكم أول درجة القاضى في الدعوة رقم 1957 لسنة 2017، بأن المالك الوحيد للتسجيلات الصوتية للمطربة السيدة أم كلثوم، هو شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، التابعة للدولة، ليس المنتج محسن جابر صاحب شركة عالم الفن ومزيكا.

وقال لطفي لـ"الوطن": "المنتج محسن جابر من خلال شركات عالم الفن وستارز وديجيتال ساوند، تعاقد مع ورثة السيدة أم كلثوم، من الذين يستحقون نسبة من بيبع الأسطوانة، وتوجه بعدها الى شركة صوت القاهرة، وصرف مستحقاتهم".

أضاف: "ثم طلب منهم جابر، عمل تنازلات له بإجراءات معينة، في صك التنازل، أنهم يتنازلون عن ملكية التسجيل الصوتي، وهم لا يملكون التسجيل الصوتي إطلاقا، وترتب على ذلك، أنه أخذ شهادة تنازل رسمي، وأصدر شهادة قيد تصرف في مصر والبلاد العربية والإنترنت، بأنه يحق له التصرف في أغاني أم كلثوم".

تابع: "بداية التقاضي كان في عام 2008، بعد فترة طويلة أخذنا حكم لصالحنا، بأن من يأخذ حقوق مالية من العائدات لا يملك أصول الأغنيات أو التسجيل الصوتي، المحكمة أدركت حقيقة الأمر وأصدرت حكها في اول درجة لصالحنا، ولكن محسن جابر أحال القضية لخبير في الدرجة الثانية والمحكمة استجابت".

وأوضح: "حاول جابر تأخير الحكم، وانتظرنا سنوات إلى أن صدر اليوم، حكم تأييد أول درجة، يخلص ملكية تسجيلات أم كلثوم لشركة صوت القاهرة، ويترتب على ذلك صرف المبالغ الكبيرة المحصلة من الفترة الماضية، والحكم لا يقبل الطعن فيه وواجب النفاذ".