تحرير 108 محاضر تموينية في حملات على أسواق ومخابز كفر الشيخ  

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.

كما شدد "نور الدين"، على ضرورة تفعيل ارتداء الكمامات الواقية لجميع أصحاب المحلات والعاملين فيها، وكذا مراجعة كافة الشهادات الصحية، وتراخيص النشاط، والنظافة، بالتنسيق مع إدارة الصحة، والتموين، والطب البيطري.

وأسفرت الحملات بمختلف المدن والقرى عن تحرير 108محاضر تموينية مختلفة لأصحاب المخابز والسوبر ماركت والأسواق.