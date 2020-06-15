صور.. تحرير 96 محضرا خلال حملات تموينية على أسواق ومخابز مدن كفر الشيخ

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.

من جانبه، تابع هاني الصنفاوي، رئيس مركز ومدينة سيدي غازي، أعمال الحملة التموينية للمرور على المخابز والمحلات التجارية، ومحال الجزارة، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي، وتوصيل الدعم لمستحقيه.

كما تابعت المهندسة عايده ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال الحملة التموينية للمرور على المحلات، والمطاعم، والأسواق، وذلك لضبط الأسعار وتفعيل ارتداء الكمامات الواقية لجميع أصحاب المحلات والعاملين فيها، وكذا مراجعة كافة الشهادات الصحية، وتراخيص النشاط، والنظافة، بالتنسيق مع إدارات الصحة، والتموين، والطب البيطري.

وأسفرت الحملة عن تحرير 10محاضر متنوعة، منها 4 محاضر صحة، ومحضري طب بيطرى، و4 محاضر تموين .

كما تابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الحملات المكبرة للمرور على الصيدليات، والسوبر ماركت، والمحال التجارية، والمطاعم، ومحلات الجزارة، وذلك لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار، والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين، من حيث الجودة، والصلاحية، وتم تحرير محاضر للمخالفات المتنوعة مابين عدم إعلان عن الأسعار، ولحوم مكشوفة، وترخيص، وعدم الالتزام بسعر الكمامات.

وأشار المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، إلى متابعة أعمال الحملة التموينية المكثفة للمرور على المخابز البلدية بالقرى، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي، وتوصيل الدعم لمستحقيه، وتوفير الخبز المدعم بجودة عالية وبشكل يتطابق مع احتياجات المواطن.

كما تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال الحملة المكبرة للمرور على المخابز، والمحلات التجارية، ومحال الجزارة، للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين، وضبط الأسعار، وذلك بالتنسيق مع إدارة الطب البيطري.

وأسفرت الحملة عن تحرير 29 محضرا، منها 9 محاضر تموين، 15 محضر صحة، 5 محاضر طب بيطري".

كما تابع راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال الحملة المكبرة لتكثيف الرقابة والتفتيش على المخابز البلدية، والسوبر ماركت، والمحال التجارية، والمطاعم، ومحلات الجزارة، لضبط وأحكام السيطرة على الأسعار، والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية.

وأوضح أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، أنه تابع أعمال الحملة المكبرة لتكثيف الرقابة والتفتيش على المخابز البلدية بالقرى، لتحقيق الأمن الغذائي، وتوصيل الدعم لمستحقيه، والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية وبشكل يتطابق مع احتياجات المواطن، بالتنسيق مع مديرية التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير 57 محضرا، ما بين نقص وزن، ومحاضر نظافة، وأخرى أسعار، وتسريب، وغش تجارى، ولحوم مذبوحة خارج السلخانة، كما جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.