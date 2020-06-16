من قبل "السقا وكرارة".. أعمال درامية جمعت أشهر نجوم الشباك

يستعد كل من الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة، لتقديم عمل درامي يجمعهما للمرة الأولى، يحمل اسم "نسل الأغراب"، لتقديمه في رمضان 2021، من تأليف وإخراج محمد سامي.

وسبق والتقى "السقا"، و"كرارة"، على شاشة السينما، من خلال فيلم "هبوط اضطراري"، مع غادة عادل ومصطفى خاطر.

وفي عمر الدراما والسينما المصرية، جمع عدد من الأعمال الفنية، بين بعض نجوم الفن في عمل واحد، منها إشاعة حب، الذي جمع بين سعاد حسني وعمر الشريف، وفيلم الكيف الذي جمع بين يحيى الفخراني ومحمود عبدالعزيز.

وتستعرض "الوطن" أبرز هذه الأعمال.

سكر زيادة

في مفاجأة، شاركت كل من نجمة الجماهير نادية الجندي، ونجمة مصر نبيلة عبيد، للمرة الأولى، في مسلسل سكر زيادة، والذي عرض في رمضان 2020، بالاشتراك مع سيدة المسرح سميحة أيوب، وهالة فاخر، وإخراج وائل إحسان.

العراف

جمع مسلسل العراف، بين الزعيم عادل إمام، والجان حسين فهمي، قصة يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام، وذلك بعد سنوات من تعاون "إمام" و"فهمي" في فيلم اللعب مع الكبار، كتابة وحيد حامد، وإخراج شريف عرفة.

ماما في القسم

جمع مسلسل ماما في القسم، بين النجم محمود ياسين، وسميرة أحمد، للمرة الثانية في الدراما، بعد سنوات من تقديمهما مسلسل غدًا تتفتح الزهور.

لا أنام

جمع فيلم لا أنام، قصة إحسان عبدالقدوس، عددًا من نجوم الفن، على رأسهم فاتن حمامة، عمر الشريف، مريم فخر الدين، هند رستم، يحيى شاهين، عماد حمدي، وإخراج صلاح أبو سيف.

الطريق

وجمع فيلم الطريق، كلا من الفنانة شادية، رشدي أباظة، سعاد حسني، وهو من إخراج حسام الدين مصطفى، وقصة نجيب محفوظ، سيناريو حسين حلمي المهندس.

اعترافات زوج

قدم الفنان فؤاد المهندس، مع شويكار، وهند رستم، فيلم اعترافات زوج، من إخراج فطين عبدالوهاب، سيناريو وحوار يوسف عيسى، وعلي الزرقاني.

العار وجري الوحوش

3 من نجوم الفن، التقوا في فيلم العار، من إخراج علي عبدالخالق، وسيناريو محمود أبو زيد، وهم نور الشريف، حسين فهمي، محمود عبدالعزيز، والذين التقوا مجددًا في فيلم جري الوحوش.

حسن ومرقص

تعاون الزعيم عادل إمام، مع العالمي عمر الشريف، من خلال فيلم حسن ومرقص، قصة يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام.