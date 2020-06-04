الجداوي عن كواليس "سيدالشغال": "الزعيم بيقولي وحشتني القعدة على رجلك"

علاقة خاصة تجمع الفنانة رجاء الجداوي بالزعيم عادل إمام، بدأت منذ اجتمعا خلال مسرحية "الواد سيد الشغال"، والتي حققا من خلالها نجاحا كبيرا، حيث استمرت عروض المسرحية لمدة 8 سنوات، إضافة لعرض المسرحية بعدة دول عربية وأجنبية، وبعد انتهاء عروض المسرحية وتصويرها تم عرض النسخة المصورة على شاشات السينما.

"عادل إمام بالنسبة لي الأستاذ المعلم كبير العائلة الفنية"، هكذا تحدث الفنانة رجاء الجداوي عن الزعيم في حوار سابق لـ"الوطن"، مضيفة "هو الذى علمنى كيف أقف على المسرح، ومن الطبيعى أن أستفيد من فنان بهذا الوهج بحكم تعاملى معه، فالجمهور كان يأتى من كل بقاع العالم ليشاهدوا عروضه.

وأكملت الجداوي: "مسرحية «الواد سيد الشغال» وضعت الزعيم على الخريطة السياحية، فكان الجميع يحجز مقعده قبل أن يصل إلى مصر حتى يضمن مكانه، وقد استمتعت بالعمل معه طوال 20 عاما، كنت أضحك فيها من قلبى، وأقابل الجمهور وجهاً لوجه دون مونتاج، وما زال عادل إمام يتحدث معى قائلاً: «وحشتنى الكواليس والقعدة على رجلك»".

وتدور أحداث المسرحية حول شخصية "سيد" الذي يهرب من تنفيذ عقوبة السجن لمدة عام بتهمة ضرب أحد النصابين، ويتوجه للاحتماء لدى خاله الطباخ الذي يعمل لدى عائلة أحد الأثرياء، ويُساعد خاله بخدمة العائلة أيضًا. يتم طلاق ابنة الثري صاحب المنزل للمرة الثالثة لتعدد خلافاتهما وشجارهما فيتم اختيار سيد ليقوم بدور المُحلل.

"الواد سيد الشغال" من إخراج حسين كمال، وبطولة عادل إمام، وعمر الحريري، سوسن بدر، مشيرة إسماعيل، رجاء الجداوى.