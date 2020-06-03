10 أعمال فنية جمعت رجاء الجداوي بـ"الزعيم" عادل إمام

تعد الفنانة رجاء الجداوي واحدة من الفنانات اللاتي حققن نجاحا كبيرا طوال مشوارها الفني الممتد لـ60 عاما، قدمت من خلاله العديد من الأدوار المختلفة مع كبار النجوم والمخرجين.

ومن أبرز العلامات في طريق الفنانة رجاء الجداوي مشاركتها للزعيم عادل إمام في 10 أعمال فنية، تنوعت ما بين السينما والدراما التلفزيونية والمسرح.

منتصف سبعينيات القرن الماضي بدأ أول تعاون بين الفنانة رجاء الجداوي والفنان عادل إمام في فيلم "أزواج طائشون" للمخرج نيازي مصطفى، وبعد ذلك في عام 1978 كان أول تعاون بينهما في الدراما التلفزيونية بمسلسل "أحلام الفتى الطائر" والذي جسدت من خلاله "رجاء" شخصية "سوسن".

ليعودا للعمل مرة أخرى بعد 4 سنوات عام 1982 في فيلم "عصابة حمادة وتوتو" للمخرج محمد عبد العزيز والذي جسدت خلاله شخصية "عارضة أزياء".

وفي عام 1985 تتعاون رجاء الجداوي مع الفنان عادل إمام بمسرحية "الواد سيد الشغال"، وعن تلك التجربة أكدت "الجداوي" بأن من جعلها تقف على خشبة المسرح هو عادل إمام.

ومن خلال فيلم "حنفي الأبهة" عام 1990 تعود رجاء الجداوى للتعاون مع عادل إمام بالسينما مرة أخرى، وبعدها بثلاث سنوات يتعاونا على خشبة المسرح مرة أخرى بمسرحية "الزعيم" والتي حققت نجاحا كبيرا وظلت تعرض لسنوات.

ويظل التعاون قائم بينهما في السينما، فمع مطلع الألفية الجديدة تشارك رجاء الجداوي كضيفة شرف في فيلم "أمير الظلام" وفي العام التالي 2003 ضيفة شرف بفيلم "التجربة الدنماركية".

وكانت آخر الأفلام السينمائية التي جمعت عادل إمام ورجاء الجداوي هو فيلم "بوبوس" والذي عرض عام 2009، وعلى مستوى الدراما التلفزيونية ظهرت كضيف شرف في مسلسل الزعيم "عوالم خفية" والذي عرض بشهر رمضان عام 2018 وكان آخر عمل فني يجمعهما سويا.