محافظ المنيا يشهد بداية موسم تنمية النيل بإلقاء مليون زريعة سمك

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مراسم انطلاق موسم تنمية نهر النيل 2020، حيث جرى إلقاء مليون زريعة سمك في نهر نيل المنيا.

جاء ذلك بحضور العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، والمهندس أيمن محمد محمود مدير عام منطقة وادي النيل، والمهندس جلال فتحي مدير الثروة السمكية.

قال المحافظ إن المشروع سيسهم بشكل كبير في تحقيق وفرة اقتصادية من خلال تعزيز إنتاج الثروة السمكية، لإحداث طفرة في معدلات الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ومن جانبه أشار المهندس أيمن محمد محمود مدير عام منطقة وادي النيل، إلى أنه سيجري إلقاء مليون زريعة سمك بمدينة المنيا، ومليوني زريعة في مركزي سمالوط وأبوقرقاص، من أنواع البلطي، والمبروك الفضي.