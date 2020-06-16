دفاع النواب تطالب بزيادة موازنة الإنتاج الحربي

قال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اليوم، إنّ اللجنة أوصت بتلبية وزارة التخطيط، للمطالب الأساسية والعاجلة لوزارة الإنتاج الحربي في حدود المتاح، كما أوصت في المقابل وزارة الإنتاج الحربي بترشيد الاستخدمات قدر المتاح.

وأضاف عامر، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبدالعال والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2020/2021، أنّ موازنة وزارة الإنتاج الحربي للعام المالي 2020/ 2021 والقطاعات التابعة لها، بلغت نحو مليار و278 مليونا و500 ألف جنيه، مقابل مليار و42 مليونا و400 ألف جنيه في العام المالي السابق 2019/2020، بزيادة قدرها 236 مليون جنيه.

وأشار إلى أنّ موازنة ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بلغت نحو 158 مليونا و700 ألف جنيه، كما بلغت موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي نحو 975 مليون و500 ألف حنيه، وموازنة قطاع التدريب 128 مليونا و700 ألف جنيه، وبلغت موازنة قطاع الميادين المركزية 15 مليونا و600 ألف جنيه.