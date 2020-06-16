السقا وكرارة.. من البطولة المشتركة في السينما إلى الدراما التلفزيونية

في الفترة القادمة يستعد كل من الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة، لتقديم أول عمل درامي تلفزيوني يجمعهما سويا تحت اسم "نسل الأغراب"، ومن المنتظر أن ينافس المسلسل في موسم دراما رمضان القادم 2021، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينرجي.

وعلى مستوى الأعمال الفنية، لم تكن تلك المرة الأولى التي يتعاون فيها كل من "السقا" و "كرارة"، ففي موسم دراما رمضان الماضي ظهر الفنان أحمد السقا كضيف شرف خلال أحداث مسلسل الاختيار من بطولة أمير كرارة والذي حقق نجاحا كبيرا.

كما كان العمل الأول الذي جمع "السقا" و"كرارة" هو فيلم "هبوط إضطراري" والذي كان بطولة مشتركة بينهما وشارك به عدد من الفنانين وتم عرضه في عام 2017 من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد خالد موسى.

وفي عام 2018 ظهر "السقا" أيضا كضيف شرف في فيلم "حرب كرموز" من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.

وكان المنتج تامر مرسي قد أعلن تعاقد "كرارة" و"السقا" على بطولة مسلسل "نسل الأغراب" عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، وهو من قصة وإخراج محمد سامي.

وأبدى النجم أمير كرارة تحمسه لمسلسله الجديد "نسب الأغراب"، الذي يتقاسم خلاله البطولة مع النجم أحمد السقا، والمقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.

وقال "كرارة"، لـ "الوطن"، إنه يعتبر "نسل الأغراب" بمثابة تغيير جلد له كممثل، خاصة أنه لم يخض تجربة الدراما الصعيدية في سابق أعماله، مضيفاً أنها تجربة تليفزيونية مختلفة علي كافة الأصعدة.

وأعرب عن سعادته بتعاونه مع السقا في مسلسله الجديد، معتبراً إياه أخ وصديق له على المستوى الشخصي، كما أنه واحد من أهم النجوم على الساحة الفنية، بحسب قوله.