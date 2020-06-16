موعد مباراة برشلونة ضد ليجانيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم لقاء منافسات "لا ليجا" الذي يجمع فريقي برشلونة وليجانيس، اليوم الثلاثاء 16 يونيو الحالي، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرون من مباريات إياب الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد ليجانيس

وتقام مباراة برشلونة ضد ليجانيس على ملعب "الكامب نو" معقل الفريق الكتالوني، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، والثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءً بتوقيت تونس والثامنة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ليجانيس

ويمكن مشاهدة مباراة برشلونة ضد ليجانيس، على قنوات beIN Sports HD 3، وbeIN Sports HD 1 وbeIN Sports 4K بتعليق علي محمد علي، كما يمكن مشاهدتها على قنوات beIN Sports HD 11 EN وbeIN Sports FR HD 3 وbeIN Sports Max 6 FR وbeIN Sports Connect.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني منفردًا برصيد 61 نقطة، جمعها من الفوز بـ28 مباراة، والتعادل في 4 مباريات، والهزيمة في 5، متفوقًا بذلك بفارق نقطتين فقط عن غريمه التقليدي وملاحقه الأول ريال مدريد، فيما يأتي ليجانيس في المركز الـ19 "قبل الأخير" برصيد 23 نقطة فقط.

التشكيل المتوقع لفريق برشلونة

ويقود الأرجتيني ليونيل ميسي، والفرنسي أنطوان جريزمان، تشكيل برشلونة المتوقع ضد ليجانيس، ويعتمد كيكي سيتين، على طريقة 4-3-3، ويتكون من:

حارس المرمى: مارك أندريه تير شتيجين.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرار بيكيه، صامويل أومتيتي، جونيور فيربو.

خط الوسط: آرتور ميلو، إيفان راكيتيتش، فرانكي دي يونج.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، مارتن برايث ويت.