وزيرة التخطيط تشارك فى جلسة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع خطة العام المالى 2020/2021 

وصلت منذ قليل د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مقر مجلس النواب للمشاركة فى جلسة لجنة الخطة والموازنة لمناقشة تقرير مشروع خطة السنة الثالثة 2020/2021 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018/2022.وقالت د. هالة السعيد إن هناك اتفاقًا عامًا على أن خطة 20/2021 هي خطة استثنائية تختلف عن سواها في توجّهاتها ومُســـــتهدفاتها وأولويّاتها، وذلك فى ظل ظروف التعرض لأزمة فيروس كورونا، فهى تستهدف الحفاظ على حياة الـمواطن الـمصري، وتوفير الرعاية الصحية الـمُناسبة والظروف الـمعيشية الـملائمة، والتي تُمكّنه من العودة لـمُمارسة حياته الطبيعية في أسرع وقت وبأقل الأضرار الـمُمكنة.وكانت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد ناقشت فى مايو الماضي الملامح الأساسية لخطة التنمية المستدامة لعام 20/2021 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.