"التخطيط القومي" يصدر ورقة بحثية عن المحليات وتأثيرات كورونا

نشر مركز دراسات المستقبل بمعهد التخطيط القومي، اليوم، الذي يشرف عليه الدكتور ماجد خشبة ورقة بحثية للنائب عبدالحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية، والتي تحمل رقم 9 ضمن إصدارات سلسلة الأزمة عن كورونا وما بعدها.

وركزت ورقة النائب كمال على دور الحكومة في إدارة الأزمة وتداعياتها عبر مجلس المحافظين واللجنة العليا؛ لمواجهة أزمة كورونا وكشفت الورقة التي تحمل عنوان "المحليات وتأثيرات كورونا وما بعدها" على مجموعة من الدراسات المهمة والإحصاءات الرسمية التي تكشف مخاطر وتحديات أزمة كورونا على المحافظات.

وخلصت الورقة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات منها "النظر في التشريعات الجديدة التي تعزز تطبيق اللامركزية"، وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية الجديد، قانون التخطيط العام، قانون تنظيم عمل المحافظين، وحرية تداول المعلومات، وتوطين البنية الإلكترونية، إضافة إلى رسم خريطة للاستدامة للمحافظات المصرية، في ضوء الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة، وتحديد أكثر المحافظات استدامة وفق مؤشرات دورية، مع تعزيز الاهتمام ببناء المدن الذكية.

جاء ذلك فضلا عن متابعة المتغيرات المناخية وتأثيراتها على المحافظات المصرية مع فرز وتحديد الميزات التنافسية والتكاملية للمحافظات المختلفة، لتعزيز تطوير الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية إقليمياً وفق أسس موضوعية علمية.

وأوضحت ورقة النائب ضرورة إعادة النظر في معايير تخصيص الموارد الصحية والإنفاق الصحي إقليميا وإنشاء مراكز متطورة للطوارئ وإدارة الأزمات في كل محافظة، مع تفعيل تفعيل إدارات الطب الوقائي بوزارة الصحة وفى المحافظات المختلفة في ضوء الخبرات المستفادة من أزمة فيروس كورونا، وفي ضوء التطورات والخبرات العالمية.

وأعرب الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي، بأهمية إصدار هذه السلسلة البحثية بالمتابعة والتنسيق مع مركز الأساليب التخطيطية بالمعهد، باعتبارها مبادرة علمية تهدف إلى إلقاء الضوء على الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية المختلفة للجائحة العالمية فيروس كورونا المستجد COVID-19، وما بعدها.