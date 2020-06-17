حظك اليوم الأربعاء 17-6-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

قسمت الأبراج بناءً على عدد الأشهر في السنة، وأصبح لكل شهر برج يختص به، وتستعرض "الوطن" حظك اليوم مهنيًا وعاطفيًا وفق توقعات خبيرة الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني.. ومن المهم اليوم أن تُظهر يقظة واستعدادا أكبر لتنظيم نفقاتك وراجع خطواتك وحساباتك جيدا، والتزم بالكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

عطارد في وضع معاكس وقد يدفعك لاسترجاع ذكريات حزينة.. قاوم المشاعر السلبية وكن لبقا في معاملاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل أحمد رزق، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

المريخ في منزل المشروعات يمنحك إصرارا ويساعدك على التقدم بخطى واثقة وتحصل على كلمات المدح.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر ببرجك يمنحك سحرا ويدفعك للاقتراب ممن تحب بثقة، وإذا كنت خاليا قد تجد من يقدر قيمتك ويعرفها.

ومن أبرز مشاهير برج الثور سماح أنور، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة وقد تنخفض طاقتك ويمكنك اليوم أن تستسلم للكسل لتأخذ حقك من الراحة وعليك بالعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تميل للوحدة ولمراجعة نفسك وحياتك وقد يفيدك ذلك في إصلاح علاقة حب أو صداقة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء مغني الراب السعودي قصي خضر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يدفعك نحو التخطيط لمشاريع وتعطي لذلك الأولوية.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

يجذبك الالتحام بالأصدقاء وتهتم بدعمهم ومشاركتهم.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان نرمين الفقي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق.. تمهل في تفكيرك واحترس من وشاية أو مكائد خافية ولا تغامر.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

كن مستعدا اليوم للاجتهاد من أجل تحقيق تفاهم مع الأحباب وتذكر أن لا شيء يُدرك بدون تعب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان الراحل عزت أبو عوف، ويوافق تاريخ ميلاده 21 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ.. ثِق في إحساسك وبصيرتك فهما دليلك للتصرف بحكمة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات، عطارد في وضع داعم.. يمنحك روح تفاؤل وثقة بالنفس وتشعر بالرضا وبهدوء نسبي.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

رغم الضغوط الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تحسن إدارة أعمالك وأموالك، وقد تكتشف أمورا تجري في الخفاء.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثامن يساعدك على الاقتراب ممن تحب، واليوم أنت أكثر اهتماما باكتشاف نوايا من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك الوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك ألا تتسرع مهما كانت الإغراءات واطلب وقتا لتفكر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك يدفعك لطرح بعض القضايا الخاصة بزواج أو شراكة، فقط كن هادئا وتجنب العصبية والغضب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب منى عبدالغني، ويوافق تاريخ ميلادها 14 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يدفعك للاهتمام بواجباتك وتصر على مثالية الأداء.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك أن تتحرك في كل صوب بكل نشاط وحيوية، فقط تجنب الصدام مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين، ويوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الخامس يمدك بالعقل والعاطفة ويساعدك ذلك على اتباع أسلوب نشيط ومؤثر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

اليوم تميل نحو الانطلاق في كل اتجاه وتسعد بأوقات تجمعك بمن تحبهم.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة دنيا سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق ما يجعلك تشعر بالحيرة والتردد، لكن لا تصعد الموقف لدرجة المواجهة والنزاع.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر معاكس.. تجنب المعارك وقم بتأجيل المناقشات العاطفية والعائلية ليومين.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

اليوم تُعبّر جيدا عن رأيك وتبدو قادرا على إقناع من يخالفك الرأي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثالث يساعدك على تحسين علاقاتك وتجمعك بالأقارب والأحباب أوقات حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت اللاعب شيكابالا، ويوافق تاريخ ميلاده 5 مارس.