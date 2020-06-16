حظك اليوم الثلاثاء 16-6-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

موولد برج الحوت يتميز بطيبة قلبه، حيث أنه يحمل في داخله الكثير من الحنان، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر وأورانوس بمنزل العلاقات يدفعانك اليوم لتلبية حاجة الآخرين وتعرف كيف تأسرهم.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات، عطارد في منزل الحب يعدك بقضاء أوقات عاطفية دافئة تقضيها مع الأخوة والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان محمد صبحي، ويوافق تاريخ ميلاده 3 مارس.