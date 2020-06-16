عبدالعال مازحا الحصري: اللي يشوفك ميقولش عليك رئيس زراعة النواب

مازح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، قائلا، "مش ماشية عليك رئيس لجنة الزراعة، اللي يشوفك كده ميقولش إنك رئيس لجنة الزراعة".

وقال هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، إنّ موازنة قطاعي الزراعة والري بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، جاءت على خلاف التوقعات مؤخرا، إذ شهدت زيادة عن الموازنات السابقة.

وأضاف الحصري، خلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد: رأينا الفلاح يقدم جهودا كبيرة في الوقت الحالي، كما رأينا التطور في قطاع الصادرات الزراعية وتوفير الاحتياجات بالأسواق في هذه الأيام التي يمر بها العالم بظروف صعبة، نظرا لعدم توافر بعض المتتجات في بعض أسواق الدول.

ووجّه الحصري، الشكر للحكومة لزيادة الاعتمادات المخصصة في الخطة الاستثمارية لقطاع الزراعة بقيمة زيادة نحو 586 مليون جنيه، وزيادة الاعتمادات المخصصة لقطاع الري بزيادة نحو 338 مليون جنيه.

وأوصى رئيس لجنة الزراعة، باستكمال بعض المشروعات القومية بقطاع الزراعة، في الموازنة الجديدة، بزيادة الاعتمادات الاستثمارية لتمويل تنفيذ مشروع التحول الرقمي بنحو 100 مليون جنيه لتقديم الخدمات الزراعية إلكترونيا، وكذلك زيادة الاستثمارات المقدرة لقطاع الخدمات البيطرية لدعم مشروعي التحسن الوراثي والتلقيح الصناعي كمرحلة أولى، وزيادة الاعتمادات المدرجة لبرامج الإحلال والتجديد لمعظم الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية لنحو 300 مليون جنيه.

وبشأن قطاع الري، أشار إلى أنّه تبين للجنة ضرورة تعزيز التقديرات الاستثمارية الخاصة بالديوان العام بمبلغ 133 مليون جنيه لاستكمال مشروع البنية القومية لتنمية شمال سيناء، إضافة لتعزيز التقديرات الاستثمارية الخاصة بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بمبلغ 628 مليون جنيه قروضا أجنبية لمشروع إحلال وتجديد محطات الرفع، وتعزيز التقديرات الاستثمارية الخاصة بالهيئة العامة لمشروعات الصرف بـ1.09 مليار جنيه بمشروع إنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعي بشقيه العام والمغطى، مشيرا إلى انّ إجمالي المطالبات لقطاع الري تصل لنحو مليار و856 مليون جنيه.