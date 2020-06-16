دورات تدريبية أون لاين للتوعية بقضايا الصحة الإنجابية.. اعرف التفاصيل

تقدم وزارة الشباب والرياضة، منذ اللحظة الأولى لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عددا من الدورات الأون لاين، لدعم الفئات الصغيرة في السن، من خلال المسابقات ذات الجوائز المادية، والدورات الأون لاين.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية، تفاصيل دورة الصحة الإنجابية، المقدمة من الشباب والرياضة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

موعد انطلاق دوروات الصحة الانجابية

أوضحت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الشخصية أنّ دورة التوعية بقضايا الصحة الإنجابية تبدأ من 21 يونيو الحالي وتستمر حتى 29 يونيو.

وأشارت الوزارة، إلى أنّ المنحة مقدمة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومؤسسة اتجاه، تنفيذ الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، في 9 محافظات.

المحافظات المستفيدة من المنحة

ـ سوهاج.

ـ أسيوط.

ـ البحر الاحمر.

ـ الفيوم.

ـ الوادي الجديد.

ـ الدقهلية.

ـ القليوبية.

ـ كفر الشيخ.

ـ بني سويف.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية، التي اتبعتها عددا من الوزارات، لمواجهة جائحة كورونا.