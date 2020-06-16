إسكان مطروح: 2.5 مليون جنيه تكلفة تطوير مستشفى سيوة

كشف المهندس محمد الباهى، وكيل وزارة الإسكان بمطروح، عن بدء تطوير مستشفى سيوة المركزى، بتكلفة 2,5 مليون جنيه، وتشمل أعمال التطوير صيانة الأسانسير والكهرباء والأرضيات والصرف الصحى والدهانات بالمستشفى.

وتفقد وكيل وزارة الإسكان بمطروح أعمال تركيب بلدورات بعدد من شوارع سيوة حفاظا على المظهر الحضارى بالواحة، وأعمال إنشاء سوق سيوة الجديد بمنطقة "ابو صحرا" بتكلفة 8,5 مليون جنيه ويضم 24 محل و16 باكية، كما تفقد أعمال إنشاء نادى الواحة لخدمة الأهالى كمتنزه ترفيهى ورياضى، مع مقترح عمل فصل محو أمية لخدمة أهالى الواحة.

وأكد وكيل وزارة الإسكان بمطروح أنه تم معاينة فندق عروس الواحة بسيوة والمغلق منذ عدة سنوات والذى تقرر إزالته مع وضع مقترح لإقامة فندق سياحى لائق بواحة سيوة السياحية.