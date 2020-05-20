صور... محافظ مطروح يفتتح مشروع تطوير منطقة السواني الحضارية

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، عددا من المشروعات الخدمية وأعمال التطوير الجديدة للقضاء على العشوائيات بعدد من المناطق بمدينة مرسى مطروح، بحضور النائب سليمان فضل العميري واللواء وليد المعداوي رئيس المدينة بتكلفة بلغت 39.5 مليون جنيه.

وقال "شعيب"، اليوم، إن محافظة مطروح مستمرة في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية لخدمة أهالي المحافظة.

وأضاف أن المشروعات الجديدة التي تتضمن رصف وكهرباء وتطوير مناطق عشوائية تبلغ تكلفتها نحو 39.5 مليون جنيه، تشمل تطوير مناطق السواني والأفراد والعجارمة والعوام وأعمال تدبيش وتكسية لحرم السكة الحديد بمدينة مرسى مطروح.

وأشار إلى أنه جرى تطوير منطقة السواني القبلية وتغطية الشوارع الجانبية الضيقة بمسطح 4800م2، مع إعادة تطوير شبكة الكهرباء من هوائي إلى أرضي ودعم للمنطقة بمحول كهرباء إضافي جديد بطاقة 500 وات، وتركيب 90 عمود إنارة جديد.

وأوضح المحافظ، أن المرحلة الثانية للتطوير تشمل رصف 3 كيلو من أصل 12 كم، بالإضافة إلى تعميم التجربة بعدد من المناطق الأخرى بالمدينة للتيسير على المواطنين.